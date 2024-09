PRIMAVERA: brutto pareggio senza reti tra Roma e Sassuolo al Tre Fontane

NOTIZIE AS ROMA – La Primavera di Falsini rallenta la sua cavalcata in testa alla classifica e non riesce a vincere per la prima volta da quando è cominciato il campionato.

Al Tre Fontane i giallorossi fanno solo 0 a 0 contro il Sassuolo, campione d’Italia in carica. Risultato di per sé non troppo deludente visto il livello dell’avversario, ma a mancare è stato lo spettacolo.

Partita molto brutta, poco emozionante e costellata da tanti errori tecnici da entrambe le parti: il risultato finale è tutto sommato giusto, anche se la Roma ha avuto le occasioni migliori per portarsi a casa i tre punti.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-2-1): Marin; Mannini, Nardin, Reale, Litti (88′ Cama); Coletta (60′ Zefi), Romano, Di Nunzio (88′ Tumminelli); Graziani (56′ Levak), Marazzotti; Misitano.

A disp.: Jovanovic, Seck, Mirra, Almaviva, Della Rocca, Sugamele, Marchetti.

All. Gianluca Falsini

SASSUOLO (4-2-3-1): Scacchetti (46′ Viganò); Parlato, Corradini, Macchioni, T. Benvenuti; Lopes, Frangella (72′ Negri); Knezovic, Bruno (72′ Minta), Leone (33′ Mussini); Sandro (81′ Daldum).

A disp.: G. Benvenuti, Vezzosi, Seminari, Tomsa, Sibilano, Vedovati.

All. Emiliano Bigica