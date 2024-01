Calciomercato Roma, il Besiktas fa sul serio per Renato Sanches: le ultime

AS ROMA NEWS – Questa mattina è circolata un’indiscrezione di mercato proveniente dalla Turchia che vedeva il Besiktas interessato a Renato Sanches, calciatore del PSG in prestito alla Roma.

Ora arrivano conferme anche dall’Italia: stando a quanto riferisce Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, il club turco si è davvero fatto avanti per avere il centrocampista portoghese.

Le parti sono al lavoro, ma la trattativa non è vicina alla conclusione. La Roma sarebbe pronta a lasciar partire il calciatore, interrompendo il prestito con i parigini, e attende notizie.

La partenza di Renato Sanches permetterebbe a Pinto di liberare un posto in rosa e di risparmiare parecchi soldi del suo ingaggio: la sua cessione dunque potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei giallorossi, alla ricerca di un altro rinforzo per la difesa.