CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:00 – ROMA SU SECK, IL SUO ALLENATORE CONFERMA – Roma forte sul giovane difensore Mohamed Seck (17) della Pro Vercelli. L’allenatore Andrea Dossena conferma: “Sono a conoscenza dell’offerta della Roma: siamo fieri di questa chance. Non so come la società voglia chiudere la trattativa, ma penso che siamo in dirittura d’arrivo”.

Ore 10:30 – RENATO SANCHES OFFERTO IN TURCHIA – Renato Sanches (26) è stato offerto al Besiktas del connazionale Fernando Santos, già allenatore del classe 1997 ai tempi della nazionale portoghese. (SportsDigitale)

Ore 10:20 – ANCHE CELIK NELLA LISTA DEI PARTENTI – Oltre a Spinazzola e Renato Sanches, la Roma sta cercando di piazzare anche Zeki Celik (26) durante questa sessione di mercato. Il terzino destro non sembra entrare più nei piani di Mourinho oltre che del club. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – SOYUNCU L’ULTIMO RINFORZO – Tiago Pinto ha già individuato l’ultimo rinforzo per la difesa da provare a prendere gli ultimi giorni di mercato: si tratta di Clagar Soyuncu (27), in uscita dall’Atletico Madrid. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – IL CHELSEA SU DYBALA – Paulo Dybala (30) è finito nel mirino del Chelsea, che nei prossimi giorni potrebbe farsi seriamente avanti con l’argentino versando i 12 milioni della clausola rescissoria. A quel punto l’ultima parola spetterebbe all’argentino. (Tuttomercatoweb.com)

