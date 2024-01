Mercato Roma, fasce in vendita

AS ROMA NEWS – Da una parte il derby, dall’altra il mercato. Che non può di certo dirsi concluso con l’arrivo di Dean Huijsen, ragazzino dal grande futuro prestato dalla Juventus per i prossimi sei mesi.

Anzi, i giorni che ci attendono da qui al 1 febbraio si preannunciano piuttosto movimentati in casa Roma, e le sorprese sono dietro l’angolo. Tutti infatti parlano dell’addio di Spinazzola, con Arabia Saudita, Turchia e qualche club della Premier che starebbero valutando il terzino, ma anche Zeki Celik sembra essere in bilico.

E attenzione a Rick Karsdorp, finito nel mirino della Fiorentina, alla ricerca di un terzino da regalare a Italiano: la viola, riferisce Sky Sport, ha effettuato un primo sondaggio con la Roma per avere l’olandese. Tiago Pinto non ha chiuso le porte in faccia alla viola, diretta concorrente dei giallorossi per un posto in Champions. Se ne può parlare, ma solo se l’affare non si farà in prestito, formula invece proposta dai toscani.

A Trigoria dunque ci si prepara a rivoluzionare le fasce: di tutti i terzini in rosa, l’unico che sta pian piano convincendo è Kristensen, fra l’altro in prestito dal Leeds e dunque eventualmente da acquistare in estate. Tutti gli altri sono in discussione, e dunque cedibili davanti a un’offerta. Anche Zalewski, per cui si attenderanno offerta in estate.

