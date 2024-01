Rocchi, complimenti ad Aureliano per la direzione di ieri in un clima “allucinante”

AS ROMA NEWS – Oltre il danno, la beffa. Il designatore arbitrale Rocchi si sarebbe complimentato con Aureliano per la direzione arbitrale di ieri sera in Roma-Atalanta.

Secondo l’ex fischietto, il direttore di gara di Bologna è riuscito a tenere in pugno la partita nonostante un clima definito da Rocchi col termine “allucinante”. A riferirlo è il portale Sportmediaset.it.

Di tutt’altro avviso la Roma e Josè Mourinho, rimasti in silenzio ieri sera per evitare di commentare la prestazione di Aureliano, apparsa quantomeno discutibile.