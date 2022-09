Calciomercato Roma, contatti continui con Maksimovic: possibile svolta nei prossimi giorni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta seguendo con vivo interesse Nikola Maksimovic, 31 anni, difensore serbo svincolato dopo l’esperienza al Genoa.

Stando a quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, sono continui i contatti tra il club giallorosso e il difensore classe 1991 e potrebbe esserci una svolta nei prossimi giorni.

Mourinho aveva chiesto con insistenza un rinforzo per la difesa, e in questi giorni si era parlato soprattutto di Zagadou e Denayer. Ma a quanto riferisce Pedullà adesso in pole c’è l’ex centrale di Napoli e Genoa.