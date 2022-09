Sky Sport: “Zaniolo out contro l’Empoli, in dubbio per Roma-Atalanta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo non sarà ancora a disposizione di Mourinho per la prossima sfida di campionato contro l’Empoli, in programma lunedì prossimo alle 20:45. Lo riferisce in questi minuti Sky Sport.

Il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a metà della prossima settimana ed essere quindi convocato per la partita contro l’Atalanta, in programma domenica 18 settembre alle 18:00.

Al momento, però, il numero 22 non può ancora giocare partitelle, perché potrebbe rischiare di cadere sulla spalla infortunata. La Roma non vuole correre rischi e il classe ’99 potrebbe quindi anche rientrare dopo la sosta.

Fonte: Sky Sport