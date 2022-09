Ibanez, no all’Italia di Mancini: arriva la prima convocazione del Brasile. Tite: “Mou di grande aiuto, crescita fondamentale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il CT brasiliano Tite ha diramato le convocazioni per le sfide amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre.

Nell’elenco dei 26 giocatori scelti da Tite figura anche Roger Ibanez. Per il centrale della Roma si tratta della prima convocazione con la Selecao.

Queste le parole del tecnico verdeoro sulla convocazione di Ibanez. “Abbiamo parlato con i tecnici delle giovanili e guardato le sue partite. Ho contattato anche Mourinho che è stato di grande aiuto. Ibanez può giocare sia con una linea a 3 che a 4, a volte anche terzino. La sua crescita è fondamentale“.

Il classe 98, così, chiude definitivamente le porte alla Nazionale italiana che si era attivata in passato per renderlo convocabile alla corte del CT Mancini. Ibanez ha così commentato: “Sognavo fin da bambino di vestire la maglia del Brasile, e adesso è realtà”.

Questo l’elenco completo dei convocati del Brasile:

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Danilo – Juventus (ITA)

Bremer – Juventus (ITA)

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Ibañez – Roma (ITA)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – West Ham United (ING)

Antony – Manchester United (ING)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. – Paris Saint Germain (FRA)

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)