Calciomercato Roma: Pinto resta su Frattesi, a gennaio nuovo tentativo dei giallorossi

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto non molla Frattesi, calciatore che servirebbe alla Roma per dare più dinamismo alla mediana giallorossa.

Il centrocampista del Sassuolo è stato ripetutamente accostato alla Roma (che vanta anche il 30% sulla futura rivendita), ma le due società non hai mai trovato l’intesa definitiva a causa delle elevate richieste economiche dei neroverdi.

Nonostante questo, l’interesse dei giallorossi verso il calciatore non è diminuito, motivo per cui già a gennaio Tiago Pinto tornerà alla carica per provare a portare nella Capitale “il suo giocatore preferito della Serie A”.

Il ventiduenne ha un accordo di massima con il Sassuolo, infatti qualora dovesse arrivare un’offerta importante anche durante la sessione invernale di calciomercato, il club non si opporrebbe a una sua partenza.

