Calciomercato Roma, contatti continui tra Pinto e Vigorelli per il rinnovo di Zaniolo: si può chiudere a 4.2 milioni a stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ un periodo importante per Nicolò Zaniolo: il rientro in campo si avvicina così come il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la permanenza non sembra più in discussione e le parti potrebbero trovare l’accordo fino al 2027.

I contatti tra il gm Pinto e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, sono continui: la società giallorossa offre 3,5 milioni più bonus a stagione, mentre il calciatore ne chiede 5.

L‘intesa potrebbe chiudersi sui 4.2 milioni all’anno, con l’eventuale aggiunta di qualche bonus.