Mou e il ritorno alla difesa quattro: così giocherebbe la Roma con un mediano in più

AS ROMA NEWS – Il ritorno alla difesa a quattro e il cambio di modulo sembrano essere tornati d’attualità in casa Roma.

Tutta colpa della batosta rimediata sul campo dell’Udinese, ma anche una serie di prestazioni non esaltanti dal punto di vista del gioco e la sfila di infortuni che limitano le scelte in rosa.

Per questo Mou potrebbe anche pensare di abbandonare, anche solo temporaneamente, il 3-4-1-2, apprezzato più dalla squadra che dal tecnico, per tornare al suo 4-2-3-1. Che però potrebbe anche trasformarsi in un 4-3-1-2.

Ipotizzando questo sistema di gioco, la Roma avrebbe la possibilità di schierare due centrali come Smalling e Ibanez, tenendo Mancini come riserva di lusso. Sulle fasce Karsdorp, Celik e Spinazzola non avrebbero problemi a interpretare questo modulo, mentre Zalewski sembra meno adatto a giocare da terzino puro di una difesa a quattro. In quel caso occhio a Vina, che potrebbe tornare utile.

In mediana Matic prenderebbe la cabina di regia, con Cristante come alternativa, ma avrebbe bisogno di due mediani come Bove e Camara ai suoi fianchi, in attesa del ritorno di Wijnaldum. Pellegrini agirebbe da trequartista puro dietro a Dybala e Abraham.

Con il 4-2-3-1 invece la squadra avrebbe bisogno di esterni offensivi, che al momento scarseggiano viste le assenze di Zaniolo ed El Shaarawy. L’unica soluzione sarebbe quella di allargare Dybala a destra e schierare Zalewski a sinistra, con Pellegrini dietro a Abraham. Tutte soluzioni che Mou sta valutando in vista dei prossimi impegni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini