Riecco Zaniolo: in panchina con l’Empoli, in campo con l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma comincia a recuperare qualche pezzo. Il primo calciatore dell’elenco, diventato piuttosto consistente, tra gli infortunati pronto a tornare in campo è Nicolò Zaniolo.

Il calciatore, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), ha tolto in queste ore il tutore alla spalla, ed è ormai prossimo a rimettersi a disposizione di Mourinho.

La sua presenza in panchina per Empoli-Roma di lunedì sera è probabile, così come lo è quella di vederlo in campo, tra i titolari, per la partita contro l’Atalanta che chiuderà il primo ciclo di partite prima della pausa.

Sempre più vicino anche il suo rinnovo di contratto: per Mourinho, Zaniolo è un giocatore imprescindibile e i Friedkin vogliono blindarlo con un accordo fino al 2027 a oltre 4 milioni a stagione.

Fonte: Leggo