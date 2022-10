Calciomercato Roma: contatti in corso con gli agenti di Aouar, ma il francese spara alto…

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto è alla ricerca di un nuovo rinforzo per migliorare il centrocampo, reparto in cui la Roma è un po’ corta anche a causa degli infortuni.

E non è una novità che al gm piaccia il francese Houssem Aouar, 24 anni, calciatore in scadenza di contratto con il Lione e già corteggiato a lungo dai giallorossi in estate.

Il club francese, rivela Calciomercato.com in questi minuti, è disposto a cedere il ventiquattrenne già a gennaio di fronte a un piccolo corrispettivo economico ed il gm della Roma sta parlando con gli agenti del giocatore, ma la richiesta iniziale è molto alta.

Il francese chiede 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione. I giallorossi monitorano anche la situazione di Ruslan Malinovskyi (anche lui in scadenza), ma le possibilità di lasciare l’Atalanta già a gennaio non sono molte. Rimane sempre in corsa Davide Frattesi e questa volta potrebbero essere sacrificati Edoardo Bove e Cristian Volpato.

Fonte: Calciomercato.com