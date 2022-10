“ON AIR!” – CORSI: “Vista la Roma, stasera non sarà una passeggiata”, ROSSI: “Dobbiamo ancora capire di che pasta siamo fatti”, FOCOLARI: “Il campo sintetico? Meglio dell’Olimpico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Visto come sta la Roma non penso che sarà una passeggiata stasera. Però spero che si possa vincere, altrimenti diventa un problema. Ho visto Dzeko e Mkhitaryan ieri, l’armeno andava come un treno, il bosniaco ha fatto il fenomeno: gol, tunnel, dribbling… Per carità, non si rimpiange nessuno, ma vedere un calciatore di 36 e uno di 33 anni, e pensare ai nostri, ti prende un colpo per la qualità. I nostri sono più giovani ma non sono a quell’altezza, non ancora almeno…”

David Rossi (Rete Sport): “Partita da dentro o fuori stasera. La Roma ha sempre perso quando ha giocato sul sintetico, ma devi essere più forte lo stesso. Capisco che questi sono i campioni di Finlandia, rispetto per tutti, ma non scherziamo… La Roma deve dare un’importante risposta sul campo in un periodo altalenante, siamo in attesa di una definizione, dobbiamo capire di che pasta siamo fatti. La fase difensiva è interessante, ma quella offensiva è inquietante per il potenziale che abbiamo…Abraham e Zaniolo? Dobbiamo ancora capire se possono diventare quello che pensiamo e speriamo, ma domani, non tra 5 anni. Sono due calciatori di 24 anni, non ti puoi più permettere di non essere né carne né pesce…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Viste le terze che arriveranno dalla Champions, forse le migliore da pescare sono Salisburgo e Ajax…pensa te come siamo messi. Io la penso come Mou, preferisco giocare contro una di queste che tornare in Conference. Ho letto cose bizzarre, tipo che Mourinho punta a rivincere la Conference…no. Sei già in difetto a non essere primo in questo girone, ora devi arrivare secondo e sperare in un turno abbordabile e di andare avanti in Europa League. La Roma deve puntare ad arrivare almeno ai quarti di finale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Matic e Wijnaldum sono due campioni e non li scambierei con Anguissa e Lobotka. Io tra Dybala e Raspadori mi prendo sempre Dybala. Attenzione a dare giudizi assoluti in base al rendimento che si vede in questo momento qua… Matic è sempre stato considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma è un uomo d’ordine, non è l’Anguissa. Tu in quel ruolo hai preso Wijnaldum che secondo me è più forte di Anguissa… Poi vediamo, se andando avanti nel tempo si confermeranno questi valori bisognerà fare un altro tipo di discorso… Pellegrini? Tutti i giornali dicono che giocherà, secondo me no…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Pellegrini? Tutte le indicazioni che arrivano è che giocherà, ma io un dubbio me lo tengo: stasera si giocherà alle 22 ora locale, farà freddo, è prevista pioggia, e sarebbe un rischio mandarlo in campo stasera. C’è il Verona ma soprattutto il derby alle porte. Io sinceramente non lo manderei in campo, ma le indicazioni da dentro ci dicono che stasera giocherà. Quella di oggi è la partita giusta per riprendersi, è da dentro o fuori e quindi importante, ma è anche alla portata dei giallorossi. Spero che già stasera Abraham possa sbloccarsi…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri in conferenza stampa davano tutti del tu a Mourinho, la cosa mi ha sorpreso. Il fatto che tutti i giornali mettono la stessa formazione e mi viene da pensare che gli sia stata allungata… La partita deve vincere, a prescindere dal modulo che interessa poco. Giocare sul sintetico è una iattura, condiziona lo sviluppo tecnico. Sarei molto sorpreso se la Roma stasera andasse lì e dilagasse. Io mi accontenterei della vittoria, mi piacerebbe soprattutto vedere una Roma in crescita…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Sul campo sintetico non è calcio? Solito motivetto che ci piace tanto… I tennisti giocano su tutte le superfici, ma quelli forti vincono sempre… Partita interessante stasera, partita trappola, vedremo come sarà questo terreno di gioco. Io ritengo che quelli bravi giocheranno un buon football, quelli scarsi avranno la scusa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Partita delicata stasera, devi fare sei punti nelle prossime due partite per arrivare al meglio al derby. Formazione obbligata, ma ci sono delle situazioni tattiche che non mi convincono per niente: le due punte fanno fatica, quasi quasi metterei Abraham più dietro con Belotti davanti a fare il lavoro sporco. Spero che Pellegrini torni in condizione perchè se quelli più forti non ti fanno la differenza, rischi di andare incontro a partite difficili…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Giocare sul sintetico è un vantaggio per la squadra di casa, la palla rimbalza e corre in un modo diverso. L’Helsinki è abituato a giocare su quel campo e la Roma no. Ma la differenza deve emergere, non può bastare la superficie a stravolgere i valori in campo. La Roma deve vincere questa partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Milinkovic diffidato in vista del derby? Se hanno cervello questo deve succedere: in campo stasera, e riposo contro la Salernitana. Lui è uno che il giallo lo prende spesso, è un giocatore a tutto campo, e spesso viene ammonito per proteste e questo deve evitarlo. La partita della Roma di stasera? E’ vero che i giocatori non sono abituati sul sintetico, ma se sei forte, sei forte. La squadra debole non è che batte quella forte perchè gioca sul sintetico. Magari può avere un minimo vantaggio. In questo momento è meglio il sintetico del terreno dell’Olimpico…”

