Spalletti: “Fortunato ad avere sempre avuto attaccanti tecnici e veloci. Anche alla Roma avevo calciatori fantastici”

NOTIZIE AS ROMA – Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro i Rangers in Champions League per 3 a 0.

L’allenatore toscano ne ha approfittato per tornare sulla sua avventura nella Capitale: “Ho avuto fortuna, ho sempre avuto giocatori tecnici e veloci nel reparto offensivo, sono sempre venute fuori squadre che facevano viaggiare la palla e che divertivano abbastanza.

La Roma è stata una squadra che ha divertito anche in Champions, ha fatto un calcio eccezionale. Avevo anche lì giocatori fantastici“.

Fonte: Sky Sport