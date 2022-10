TIAGO PINTO: “Ci aspettavamo di avere più punti, ma l’importante è passare. Contento di Volpato, Abraham sarà il nostro capocannoniere”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match Helsinki-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare alla Bolt Arena:

In avanti continuate ad avere qualche problema, soprattutto Abraham.

“Con il Napoli abbiamo sporcato bene la partita, ma ci è mancata un po’ di freddezza sotto porta. Nelle ultime partite i nostri attaccanti non hanno trovato il gol, è vero. Serve ritrovare fiducia. Si parla tanto di Abraham, ma io penso lui sarà il nostro capocannoniere a fine stagione. Lui lavora tanto per la squadra, ha conquistato due rigori decisivi. Però è vero, nelle ultime partite siamo stati meno efficaci sotto porta”.

Il Ludogorets sta perdendo, vi toglie pressione?

“Noi possiamo solo giocare la nostra partita. Dobbiamo fare 6 punti nelle due partite. Non sapevo il risultato del Ludogorets, se perde è meglio ma l’importante è che noi vinciamo le due partite”.

Fin qui solo una vittoria nel girone, è sorpreso?

“Ovviamente ci aspettavamo di avere più punti, ma siamo ancora in tempo per fare quelli che bastano. L’importante è andare avanti. L’anno scorso anche in Conference non abbiamo fatto un buon girone, ma poi abbiamo vinto la coppa”.

Oggi gioca Volpato, cosa si aspetta da lui?*

“Per noi il settore giovanile è cruciale nel nostro progetto. Cristian lavora con la squadra da tanti mesi, Mourinho ha pensato che in questa partita potrà fare bene. Ovviamente sono contento che oggi gioca Volpato, come sono felice quando gioca Bove, Faticanti o altri giovani. Ora spetta a Volpato però dimostrare il suo valore in campo”.