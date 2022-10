HJK HELSINKI-ROMA: 1-2 (41’Abraham, 54′ Hetemaj, 64′ aut. Hoskonen). Finlandesi battuti, sarà decisiva l’ultima col Ludogorets

AS ROMA NEWS – Penultima giornata del girone C di Europa League con la Roma che si gioca la qualificazione al prossimo turno sul campo dell’HJK Helsinki.

Dopo i passi falsi con Ludogortes all’esordio e con il Betis in casa, i giallorossi non possono più sbagliare. Servono i tre punti a ogni costo per raggiungere il secondo posto e giocarsi il passaggio del turno nell’ultima all’Olimpico contro i bulgari.

Il campo sintetico e il clima rigido le insidie maggiori per i ragazzi di Mourinho. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto in diretta del match.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma passa alla Bolt Arena, battendo due a uno l’Helsinki. Partita non memorabile, con i giallorossi che vincono grazie al gol di Abraham e all’autorete di Hoskonen. In mezzo il pari di Hetemaj. Nel finale annullato un gol di Browne. La Roma deve comunque vincere l’ultima contro il Ludogorets, battuto oggi in casa dal Betis, per passare il girone.

94′ – Ammonito Spinazzola per perdita di tempo.

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov lanciato in porta scatta bene in profondità e cerca di battere il portiere in uscita ma Hasard respinge!

89′ – CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola, fuori El Shaarawy.

88′ – Bravo Rui Patricio a chiudere in presa bassa un cross insidioso dalla destra.

81′ – GOL ANNULLATO! L’arbitro non convalida per un precedente fallo di Abubakari!

80′ – ARBITRO RICHIAMATO AL MONITOR DAL VAR!

79′ – PAREGGIO DELL’HELSINKI. Una sassata di Browne si insacca all’incrocio dopo una leggera deviazione.

77′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Faticanti, Bove e Shomurodov, fuori Camara, Pellegrini e Volpato.

76′ – OCCASIONE HELSINKI! Boujellab si libera bene e calcia in porta, Rui Patricio blocca in due tempi.

75′ – Fase in cui la Roma sta abbassando i ritmi e ora l’Helsinki spinge alla ricerca del pari.

69′ – CAMBIO KELSINKI: dentro Boujellab, fuori Hetemaj colpito dai crampi.

67′ – Camara ci prova dalla distanza, conclusione imprecisa che termina a lato.

62′ – GOOOOOL! La Roma torna in vantaggio: El Shaarawy entra in area e calcia in porta, tiro deviato da Hoskonen nella propria porta!

54′ – GOL DELL’HELSINKI. Al primo tiro in porta arriva il pari dei finlandesi. Segna Hetemaj che approfitta di una copertura in ritardo di Mancini per battere Rui Patricio con un destro rasoterra.

50′ – OCCASIONE ROMA! Abraham recupera palla sulla trequarti avversaria e poi prova il destro a giro con la sfera che esce a lato.

46′ – Si riparte, nessun cambio nella Roma. Nell’Helsinki dentro Abubakari, fuori Olusanya.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma meritatamente in vantaggio sul campo dell’Helsinki. Giallorossi più pericolosi, specie con Cristante che di testa aveva prima centrato la traversa e poi trovato il gol, annullato dall’arbitro dopo il richiamo del VAR per fuorigioco. Poi però è Abraham a sbloccare il match, a segno di testa dopo la solita punizione perfetta di Pellegrini.

41′ – GOOOOOOOL!!! ABRAHAM!! Punizione perfetta di Pellegrini dalla trequarti che pennella sulla testa di Tammy, ottimo l’impatto col pallone di Tammy che batte il portiere avversario!!

35′ – Ammonito Halme.

29′ – GOL ANNULLATO. Fuorigioco attivo di Volpato in occasione del gol di Cristante. Si resta sullo zero a zero.

29′ – Arbitro richiamato al VAR per una posizione di fuorigioco.

28′ – GOOOOOOOOL!! CRISTANTE! Stavolta Bryan segna! Angolo dalla sinistra di Pellegrini, stacco perfetto del centrocampista che manda la palla all’angolino!

26′ – OCCASIONE ROMA! Abraham va all’uno contro uno, poi si sposta la palla sul destro e calcia in porta, il portiere avversario respinge!

24′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy scappa a sinistra, mette un cross basso per Volpato che di tacco fa proseguire per Pellegrini che a due passi dalla porta non riesce a calciare, chiuso in scivolata da un difensore avversario!

22′ – Ammonito Mancini, era diffidato e salterà Roma-Ludogorets.

20′ – TRAVERSA ROMA! Angolo di Pellegrini, stacca Cristante sul primo palo che manda sulla traversa! Poi un mischione furibondo con la palla che non entra in porta!

15′ – Poche emozioni in questo avvio. Tanti errori in mezzo al campo, nessuna occasione da gol costruita dalle due squadre.

5′ – Partenza aggressiva dei finlandesi, Roma subito in affanno.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Helsinki-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLA BOLT ARENA

Ore 20:00 – La Roma annuncia ufficialmente il proprio schieramento: in campo Vina al posto dell’indisponibile Ibanez, in attacco sorpresa Volpato. El Shaarawy giocherà a sinistra al posto di Spinazzola.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #HJKRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA! 🟥#UEL pic.twitter.com/Z3GcmGpzoM — AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2022

Ore 19:55 – Roger Ibanez non va nemmeno in panchina: il difensore è out per indisposizione, esattamente quello che era successo qualche giorno fa a Zalewski.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Helsinki: Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina, Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Volpato, Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Clima non troppo rigido, temperatura intorno agli 8 gradi. Cielo nuvoloso ma per ora non piove. Terreno di gioco in sintetico che appare in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte di formazione delle due squadre.

HJK HELSINKI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELSINKI (3-5-2): Hasard; Peltola, Hoskonen, Halme; Soiri, Vaananen, Lingman, Browne; Olusanya, Hetemaj, Hostikka. All.: Koskela.

A disposizione: Tannander, Niemela, Arajuuri, Soskela, Tenho, Toivio, Martic, Boujellab, Abubakari, Tanaka, Radulovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy: Pellegrini, Volpato; Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Karsdorp, Spinazzola, Bove, Faticanti, Belotti, Cherubini, Shomurodov.

Arbitro: Martins (Portogallo)

Guardalinee: Tavares e Campos

Quarto uomo: Carvalho

Var: Godinho

Avar: Miguel

Giallorossi.net – Andrea Fiorini