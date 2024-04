Calciomercato Roma, contatto tra De Rossi e Chiesa: l’allenatore vuole rilanciarlo in giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi si sarebbe mosso in prima persona per arrivare a Federico Chiesa e convincerlo a trasferirsi in giallorosso la prossima estate.

Secondo quanto riferito durante la trasmissione della tv online di Calciomercato.it, il tecnico giallorosso avrebbe contattato l’esterno della Juventus dicendogli di essere l’uomo giusto per rilanciarne la carriera e gli avrebbe chiesto uno sforzo per abbassare le sue pretese economiche.

A frenare l’affare il possibile cambio di allenatore e l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera: Chiesa piacerebbe molto anche all’attuale tecnico del Bologna e non lo lascerebbe partire durante il mercato estivo.

Fonte: Calciomercato.it

