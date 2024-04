Cannavaro: “La Roma verrà qui per vincere la partita in 20 minuti, dobbiamo portare a casa il risultato”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Cannavaro è stato presentato oggi come nuovo allenatore dell’Udinese. Il tecnico esordirà giovedì contro la Roma di De Rossi, e ha parlato proprio della sfida contro i giallorossi:

“La Roma viene qui a giocarsi la partita per vincere in venti minuti. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, guardando gli altri rischi di bruciarti. Abbiamo tanto lavoro da fare e spero di vedere passione allo stadio. Paradossalmente è più facile giocare contro squadre che giocano a calcio, senza dimenticarsi delle motivazioni, che devono essere triple contro Lecce, Empoli e Frosinone.

Ma noi dobbiamo fare quello che ci interessa già dalla Roma, non aspettare gli scontri diretti. Serve alzare l’asticella dell’attenzione e della fame per portare il risultato a casa, quando non lo fai è soprattutto per un aspetto mentale. Oggi i giocatori sono super controllati e dobbiamo lavorare su quello“.

Il tecnico bianconero ha parlato poi del rapporto con De Rossi: “Il calcio è bello per questo perché ti regala emozioni e ti dà la possibilità di incontrare vecchi amici e vivere momenti del tuo passato. Però credo che la cosa più importante siamo noi perché sono partite fondamentali.”