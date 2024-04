AS ROMA NEWS – Come si può vincere una partita che dura appena 20 minuti? Andando all’attacco. Cercando di sfruttare nel più breve tempo possibile la propria superiorità tecnica. E sperando anche in un pizzico di buona sorte.

E’ quello che proverà a fare domani sera la Roma sul campo dell’Udinese nel recupero della partita sospesa poco dopo il 71esimo di gioco, con i restanti diciotto minuti da giocare più recupero. Dopo il passo falso col Bologna, sarà fondamentale provare a portarsi a casa l’intera posta del Bluenergy.

Per questo Daniele De Rossi sta pensando a una Roma ultraoffensiva, a una squadra schierata con un inedito 4-2-3-1 che prevede in campo sia Abraham che Azmoun, oltre a Dybala e Stephan El Shaarawy. In un match così breve, potrebbero essere decisivi i calci piazzati, e lì i giallorossi sperano anche in Smalling e Mancini.

Con l’Atalanta che ha un calendario favorevole e la Lazio tornata pericolosamente vicina, la Roma ha bisogno di punti preziosi per rimettere un margine importante in vista dell’insidiosissima trasferta di Napoli. Per questo domano vedremo 20 minuti di Roma all’attacco, con l’Udinese del neoallenatore Cannavaro a difendere il punticino con le unghie e con i denti, pronta a colpire negli spazi.

Il recupero di Udine è in fondo la rappresentazione metaforica dell’esperienza maturata finora da De Rossi e i dai suoi giocatori sui campi in giro per l’Italia: se sono riusciti in tre mesi a cambiare il mondo giallorosso correndo a più non posso, in diciotto minuti più recupero possono prendersi tutto.

