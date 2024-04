De Rossi come Mourinho: è al bivio finale tra coppa e campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ lo scotto da pagare per chi sogna in grande. Le fatiche di coppa e campionato iniziano a pesare sulle gambe e sulla testa dei calciatori della Roma, arrivati a un mese dal traguardo finale.

Con l’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa la squadra ha compiuto una cavalcata mirabolante in entrambe le competizioni e ora è ad un passo da entrambi gli obiettivi stagionali: la finale di Dublino e la conquista della prossima Champions League, con relativi introiti da capogiro.

Ma tra il traguardo e l’ultimo chilometro da compiere ci sono in mezzo una serie di ostacoli difficili da superare. Basta dare un’occhiata al calendario dei prossimi 20 giorni per accorgersene: Napoli, andata col Bayer, Juventus, ritorno con i tedeschi, e sfida decisiva sul campo dell’Atalanta. Un tour de force che rischia di far perdere punti pesanti in campionato. Decisamente più facile il cammino dell’antagonista bergamasca: Empoli e Salernitana, oltre alla doppia gara contro il Marsiglia, prima dello scontro diretto con i giallorossi.

De Rossi si ritrova con gli stessi dilemmi di Josè Mourinho dell’anno scorso, quando la sua Roma era ancora in piena corsa per gli stessi obiettivi. Lo scorso anno, proprio a fine aprile, i giallorossi passarono dal +4 sul quarto posto al -2 in due settimane. Mou privilegiò il percorso europeo infranto in finale dall’arbitraggio di Taylor. DDR proverà invece a mantenere calde entrambe le piste. Col vantaggio di avere a disposizione anche il quinto posto per arrivare in Champions.

