Calciomercato Roma, Lukaku vuole restare giallorosso: Chelsea pronto allo sconto o al rinnovo del prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La storia d’amore tra la Roma e Romelu Lukaku potrebbe non esaurirsi a fine stagione. Sia il club giallorosso che l’attaccante belga vogliono andare avanti ancora insieme. Lo riferisce l’edizione odierna di Leggo.

Big Rom a Roma si trova bene, ha legato con tutti i compagni e con Daniele De Rossi, che è stato recentemente confermato alla guida della squadra. Il tecnico sarebbe ben felice di averlo con sé anche l’anno prossimo, e i Friedkin proveranno ad accontentarlo.

Dal Chelsea intanto arrivano segnali di apertura per uno sconto o un rinnovo del prestito. Sarebbe quest’ultima la soluzione migliore per compensare una spesa monstre (40 milioni la cifra del riscatto) che difficilmente la Roma potrà versare nelle casse dei blues, così come altri club eventualmente interessati a lui.

Senza Lukaku la Roma ha faticato parecchio contro il Bologna, ma anche nelle precedenti partite in cui il belga è mancato: per i giallorossi 3 sconfitte in 3 partite giocate senza di lui. Un segnale importante che spinge il club capitolino a riflettere seriamente sulla possibilità di rinunciare a Big Rom.

Fonte: Leggo

