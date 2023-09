Calciomercato Roma, Conte pronto a trattare con i giallorossi per il dopo Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho potrebbe lasciare la Roma a scadenza di contratto, dopo aver esaurito i tre anni in giallorosso.

Per questo il club si sta già muovendo a caccia di un tecnico di spessore che possa prendere le redini della squadra al termine del triennio targato Special One.

In cima alla lista, riferisce Radio Radio in questi minuti, ci sarebbe Antonio Conte con il quale i vertici della dirigenza giallorossa hanno già avuto dei contatti. L’ex allenatore di Juventus e Inter sarebbe disponibile a trattare.

Tiago Pinto, gm in scadenza ma prossimo al rinnovo, starebbe orchestrando l’affare. Conte, dopo l’insuccesso con il Tottenham, è disposto a rimettersi in gioco in Italia, affascinato dalla piazza capitolina.

Fonte: Radio Radio