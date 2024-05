Calciomercato Roma, Conte vuole sia Dybala che Lukaku al Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Romelu Lukaku. Antonio Conte sta pensando di fare razzia dell’attacco romanista puntando anche Paulo Dybala. A riferirlo in questi minuti è il portale Tuttomercatoweb.com.

La Roma sta cercando di rinnovare il contratto della Joya, togliendo la clausola rescissoria da 13 milioni di euro valida per l’estero. In Italia però il prezzo da pagare per l’argentino è di 20 milioni di euro.

Sul fronte capitolino sembra crescere l’ottimismo per un possibile prolungamento, con i contatti che proseguiranno nelle prossime settimane. Nel frattempo però i partenopei studiano le mosse per provare il colpo voluto da Antonio Conte.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

