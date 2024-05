PRIMAVERA: la Roma batte la Lazio (3-2) e vola in finale contro il Sassuolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera raggiunge la finale scudetto. La squadra di Guidi ha battuto la Lazio nella semifinale del campionato Primavera 1 col punteggio di 3 a 2 dopo una partita piuttosto movimentata.

I giallorossi sono costretti a rincorrere, con i biancocelesti passati due volte in vantaggio prima dei gol di Golic e Pagano. Decisivo nell’ultimo terzo di gara il centravanti Alessio, autore di una splendida rovesciata che ha permesso ai suoi di vincere il derby e volare in finale, dove i giallorossi affronteranno il Sassuolo, che a sua volta ha battuto l’Inter per 3 a 1 nell’altra semifinale scudetto.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Marin; Mannini (77′ D’Alessio), Keramitsis, Golic, Oliveras; Pisilli, Romano (89′ Plaia), Pagano; João Costa (65′ Marazzotti, 89′ Plaia), Alessio (77′ Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Vetkal, Ivkovic, Graziani.

All.: Guidi.

LAZIO: Magro; Zazza (80′ Bedini), Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon (87′ Di Gianni), Di Tommaso (70′ Napolitano); Kone (70′ Baldè), D’Agostini (70′ Sulejmani), Saná Fernandes.

A disp.: Martinelli, Renzetti, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro.

All.: Sanderra.

Reti: 4′ Kone, 35′ Golic, 49′ Sardo, 54′ Pagano, 69′ Alessio.