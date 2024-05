Roma, ecco la prima mossa: riscattato Angelino a 5 milioni. In arrivo altri due terzini

AS ROMA NEWS – La prima scelta è stata fatta, e oggi verrà comunicata ufficialmente al Lipsia: Daniele De Rossi ha scelto di trattenere a Trigoria il terzino spagnolo Angelino. La deadline per far valere la clausola di acquisto del calciatore a 5 milioni di euro scadrà domani, ma la Roma ha già preso la sua decisione e oggi la renderà nota ai tedeschi.

Angelino è riuscito a convincere l’allenatore, che ha avuto modo di apprezzarne le qualità tecniche. Lo spagnolo ha vissuto questi sei mesi come periodo di apprendistato del calcio italiano, e il prossimo si farà trovare pronto per essere uno dei due terzini sinistri da alternare su quella fascia. L’altro però non sarà Spinazzola, che dovrebbe lasciare Trigoria a scadenza di contratto.

Anche a destra la Roma ha intenzione di investire su un titolare: in arrivo dunque due terzini, uno per fascia, come richiesto da Daniele De Rossi. Ghisolfi è già al lavoro in Francia, dove il ds sta tenendo d’occhio la pista Diakitè del Lille, mentre il tecnico giallorosso sarebbe ben felice di avere uno tra Di Lorenzo (su cui c’è anche la Juventus) e Bellanova. Gendray del Lecce il piano D. A sinistra invece occhio a Patrick Dorgu, 19 anni, che piace molto all’allenatore giallorosso.

Il lavoro di Ghisolfi sulle fasce laterali sarà massiccio. A destra resterà il solo Celik come alternativa al titolare: Kristensen e Karsdorp lasceranno invece la Capitale. Un vero e proprio cambio di passo quello che DDR e il nuovo dirigente francese daranno a un reparto troppo spesso sotto le aspettative negli ultimi anni.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Sky Sport

