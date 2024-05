Dybala falso nove nella sua nuova Roma: così DDR punta a convincere la Joya a restare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala resta o no? E’ questo il grande interrogativo su cui il tifo romanista sarà destinato ad arrovellarsi durante la prossima estate. Sarà decisivo il mese di luglio, quando tornerà in vigore la clausola rescissoria fissata a 12 milioni e valida solo per l’estero.

L’argentino, che ieri è partito alla volta di Perth, in Australia, discuterà presto del suo futuro con l’allenatore Daniele De Rossi. Il tecnico vorrebbe trattenerlo a Trigoria, trasformandolo però da esterno nel suo 4-3-3 a prima punta, in modo da liberare le ali a giocatori più adatti a quel ruolo. Per la Joya dunque si apre un futuro da falso nove, posizione che potrebbe permettergli di sfruttare al meglio le sue qualità.

Di questo e di molto altro De Rossi e Dybala parleranno molto presto, forse già in questi giorni in Australia, dove venerdì alle 12 la Roma giocherà un’amichevole col Milan che servirà a portare altri soldi nelle casse del club. L’argentino deve sciogliere i suoi dubbi sul futuro. De Rossi intanto pensa alla squadra del prossimo anno, che potrebbe vedere Dybala al centro dell’attacco giallorosso, pronto a innescare le ali di corsa e gamba che il tecnico spera di ricevere sul mercato.

Fonte: Leggo

