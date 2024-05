Calciomercato Roma, occasione Hermoso a parametro zero: duello di mercato col Napoli

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Mario Hermoso, 28 anni, difensore centrale spagnolo, lascerà l’Atletico Madrid alla fine di questa stagione a parametro zero.

Il contratto del difensore 28enne scadrà fra pochi giorni e secondo quanto riporta l’emittente DAZN, oltre al Napoli, che per il momento è in pole position, fra le squadre interessate a Hermoso ci sarebbe anche la Roma.

Negli ultimi giorni il suo entourage è stato avvistato in Italia, dove gli agenti stanno ascoltando le proposte arrivate per il difensore spagnolo. Il rinnovo con la squadra di Simeone è sfumato un paio di mesi fa e ora Hermoso è in cerca di una nuova casa.

Fonte: DAZN

