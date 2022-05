Calciomercato Roma, corsa a tre per Traorè: il Sassuolo fissa il prezzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è in corsa per Junior Traorè, attaccante esterno classe 2000 che non rinnoverà col Sassuolo ed è pronto per approdare in un top club.

Oltre ai giallorossi c’è il Napoli è in pressing sul giocatore, che pur non avendo presentato un’offerta concreta, esattamente come Roma e Milan, ha però già allacciato contatti con il procuratore del 23enne.

Il Sassuolo intanto ha fissato il prezzo: per lasciarlo partire in estate, i neroverdi si aspettano un’offerta da almeno 30 milioni tra parte fissa e bonus.

Fonte: Calciomercato.it