Stadio della Roma, Gualtieri: “In corso interlocuzioni con il club, li ringrazio per la serietà e la riservatezza”

AS ROMA NEWS – Il progetto stadio della Roma prosegue sotto traccia, lontano dai riflettori e dalle voci incontrollate dei media come era accaduto in precedenza per Tor di Valle.

Oggi il sindaco Gualtieri è tornato a parlarne, dichiarando: “E’ in corso un’interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza.

Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma e anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto”.

Sulle ipotesi in campo, dalla localizzazione dello stadio del club giallorosso a Pietralata, così come quella di poter lasciare alla Roma lo stadio Olimpico e alla Lazio lo stadio Flaminio, Gualtieri ha ribadito: “Il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza, e qui mi fermo”.

La sensazione è che non manchi ancora molto alla presentazione del nuovo progetto e all’annuncio dell’area individuata, ma ogni novità sarà annunciata dalla nuova proprietà del club giallorosso quando le interlocuzioni con il sindaco saranno concluse positivamente.