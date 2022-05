Pairetto e Nasca sospesi fino a fine stagione dopo l’errore in Spezia-Lazio

ALTRE NOTIZIE – Secondo quanto riportato dall’ANSA, Pairetto e Nasca saranno sospesi fino al termine della stagione a causa dell’errore evidente avvenuto in Spezia-Lazio.

Nel finale della partita giocata sabato, Acerbi segna per i biancocelesti la rete decisiva che regala la vittoria alla squadra di Sarri in netto fuorigioco senza che arbitro e VAR intervengano per correggere l’errore del guardalinee.

Fermati dunque sia l’arbitro che il Var della gara, entrambi considerati colpevoli dell’accaduto.