Calciomercato Roma: crescono le possibilità di uno scambio Lukic-Kumbulla, le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In vista di gennaio stanno crescendo le possibilità di un affare di mercato sull’asse Roma-Torino, con uno scambio di giocatori tra i due club.

Secondo quanto racconta Sportitalia in questi minuti, il general manager Tiago Pinto è al lavoro con la dirigenza granata per mettere in piedi un affare che vede coinvolti Kumbulla da una parte e Lukic dall’altra.

Il difensore albanese è un pallino di Juric, tecnico del Toro, mentre invece non sembra essere particolarmente stimato da Mourinho, che anche quest’anno lo sta utilizzando col contagocce.

Ai giallorossi invece interessa parecchio Saša Lukić, 26 anni, mediano del Torino e della nazionale serba. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Da qui l’idea di imbastire uno scambio tra i due club. I discorsi stanno andando avanti e nelle prossime settimane si potrebbe arrivare alla quadratura del cerchio.

