Lille e Fulham su Karsdorp: possibile scambio di giocatori con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Karsdorp parte per il Portogallo e prova a ricostruire un rapporto con Mourinho. Ma il suo futuro nella Roma è ancora tutto da decifrare.

Davanti a una proposta allettante Tiago Pinto prenderà in considerazione un suo addio, ma per il momento nessun club sembra intenzionato ad accontentare le richieste del gm.

Le uniche squadre che hanno manifestato un interesse concreto per Karsdorp sono state Lille e Fulham, che però non hanno intenzione di spendere soldi e per questo hanno richiesto l’olandese in prestito.

La Roma è disposta a trattare solo sulla base di una cessione a titolo definitivo: la soluzione può essere uno scambio di calciatori.

Fonte: Gazzetta dello Sport