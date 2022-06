Calciomercato Roma, crescono le quotazioni di Sabitzer: affare da 15 milioni

AS ROMA NEWS – Arrivano conferme su un nome tornato di moda per la Roma negli ultimi giorni. Si tratta di Marcel Sabitzer, centrocampista accostato ai giallorossi anche la scorsa estate.

Secondo quanto riporta in questi minuti il portale Tuttomercatoweb.com, il club di Trigoria avrebbe avviato i contatti per arrivare al classe ’94, messo sul mercato dal Bayern Monaco che si accontenterebbe di circa 15 milioni di euro per cedere il suo cartellino.

Sabitzer, 28 anni, è un centrocampista centrale molto duttile che può giocare anche da trequartista o esterno d’attacco, o addirittura seconda punta. Dopo una lunga e fortunata esperienza al Lipsia, l’austriaco si è trasferito lo scorso anno al Bayern Monaco dove però non ha avuto molto spazio.

Resta intanto in attesa del ‘sì’ del Sassuolo Davide Frattesi, impaziente di tornare alla Roma, mentre De Paul rimane al momento solo una suggestione: il prezzo da pagare per il cartellino dell’argentino ex Udinese è di 50 milioni, troppi per i giallorossi.

Fonte: Tuttomercatoweb.com