Roma, scommessa Renier per l’attacco

ULTIME NOTIZE AS ROMA – Spunta un nome nuovo per l’attacco della Roma e viene tirato fuori dal portale Gazzetta.it (C. Zucchelli) proprio in questi minuti.

Si tratta del brasiliano Reinier, trequartista di proprietà del Real Madrid che viene da due anni al Borussia Dortmund in cui ha, però, giocato pochissimo (appena 151 minuti in 13 presenze per lui, con zero gol e zero assist) e adesso tornerà alla base per trovare un’altra sistemazione.

È un centrocampista offensivo esploso nel Flamengo, dotato di un ottimo dribbling, può fare anche l’esterno d’attacco, e alla Roma non dispiace. Soprattutto se dovessero andar via Carles Perez e El Shaarawy.

Renier, 20 anni, si ispira a Kakà ed è un nome su cui Pinto sta ragionando: il prezzo è accessibile (una decina di milioni, ma il Real apre al prestito con diritto di riscatto), è giovane, non ha uno stipendio eccessivo e, soprattutto, ha l’età per poter essere plasmato da uno come Mourinho.

Fonte: Gazzetta.it