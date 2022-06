Friedkin, non solo Roma: anche i ricavi del gruppo volano. E i tifosi sognano…

AS ROMA NEWS – Friedkin senza limiti, e non solo per quanto riguarda la Roma, scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it (A. Pugliese).

Secondo quanto riporta la versione online della rosea, il gruppo texano proprietario del club giallorosso è arrivato a fatturare ben 10.7 miliardi di dollari nel 2021, traguardo mai raggiunto da quando esiste l’azienda di famiglia (1960).

E anche se al momento il club giallorosso rappresenta un costo, la vittoria della Conference League, l’arrivo di Mourinho e le immagini di un Olimpico sempre pieno conferiscono lustro all’investimento dei Friedkin, che ora sono conosciuti anche per il calcio.

E intanto gli affari girano bene sia nel settore turismo che in quello delle automobili. Senza parlare del cinema, altro business di famiglia che esporta il nome di Dan e Ryan in tutto il mondo.

I tifosi della Roma sognano e aspettano ora colpi e trofei, così da poter vedere il club giocarsela alla pari con le altre eccellenze dei Friedkin.

Fonte: Gazzetta.it