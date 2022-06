Calciomercato Roma, Diawara: “Voglio un club dove posso giocare di più. La Liga mi piace, aspetto un’opportunità”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Amadou Diawara esce allo scoperto. Il centrocampista della Roma ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo AS del suo futuro, svelando anche un retroscena sul mercato invernale.

Il ventiquattrenne ha giocato davvero pochissimo in questa stagione ed è fuori dai piani di Mourinho, che pensa di metterlo fuori rosa qualora non accettasse un trasferimento in estate.

“Vorrei un club dove giocare di più, non dipende solo da me. A gennaio avevo scelto il Valencia ma non so perché non si è chiusa. La Liga mi piace, aspetto un’opportunità“.

Fonte: AS