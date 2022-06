Zaniolo-Roma, è rottura: il club non digerisce l’intervista, addio inevitabile

AS ROMA NEWS – L‘addio di Zaniolo alla Roma è ormai inevitabile. Lo scrivono questa mattina quasi tutti i giornali a partire da La Repubblica (A. Di Carlo), che racconta l’irritazione del club dopo l’intervista rilasciata dal giocatore a Sport Week.

Il 22 infatti ha ammiccato in direzione di Juventus e soprattutto Milan, ma ha anche snobbato la Roma non considerandola un “top club” come invece sarebbero le due squadre del nord. Una cosa che non ha fatto piacere alla dirigenza giallorossa, ma anche alla tifoseria.

In tanti hanno mal digerito le dichiarazioni di Zaniolo, e sui social si sono sfogati: “Se consideri la Roma una tappa di passaggio, quella è la porta”. Ma la situazione è bloccata: il giocatore ha un contratto con il club capitolino fino al 2024, il rinnovo appare molto complicato così come una sua cessione in estate.

La Roma chiede almeno 50-60 milioni di euro, cifra che né Juventus né Milan possono offrire. L’unico club che forse potrebbe arrivare a tanto è il Newcastle, ma al momento la volontà di Zaniolo è quella di restare in Italia.

Le soluzioni a questo punto sono due: vivere una stagione da separati in casa, soluzione che Mourinho vorrebbe evitare, oppure abbassare le pretese, massimizzando i termini di vendita, e reinvestire il ricavato su un giocatore funzionale alle esigenze dello Special One, come Gonçalo Guedes.

Questo è il dilemma che sta prendendo forma dalle parti di Trigoria in questi giorni. Ma il dado pare ormai tratto: non sembra esserci gran voglia di proseguire in questo viaggio insieme, tutti, sotto traccia, stanno provando a delineare il percorso che porterà all’addio.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera