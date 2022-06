TOTTI: “Con Matic, Celik e Frattesi la Roma sarà più competitiva per arrivare in Champions. Per vincere servono i campioni”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti torna a parlare della Roma. Dopo l’intervento che ha fatto discutere questa settimana a proposito sia di Dybala che di Zaniolo, l’ex capitano giallorosso ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Matic?

“Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che è un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa, in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. Per ottenere i risultati servono i grandi giocatori. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions, anno dopo anno prendere i calciatori per rivivere certe cose. Per vincere servono i campioni”.

Acquisti come Matic, Celik e Frattesi possono avvicinare la Roma a lottare per la Champions? Quanto tempo servirebbe per avvicinare le grandi?

“Per ottenere risultati servono grandi giocatori. Questi tre calciatori che hai citato renderanno la Roma più competitiva per tornare prima in Champions. Per vincere servono i campioni come ho sempre detto”.

Qualche giorno fa hai rilasciato commento su Dybala ai nostri microfoni. Pensi che la tua sincerità sia apprezzata o è qualcosa che può essere stato limitante nella tua carriera?

“Ho la possibilità di guardare tutti in faccia dicendo sempre la verità”.