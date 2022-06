ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La Premier su Abraham, la Roma lo blinda“, titola oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). Almeno tre squadre inglesi stanno lavorando sotto traccia per convincere il figliol prodigo a tornare subito in patria.

In testa ci sono Manchester United e Arsenal. Ma Mourinho non permetterà a nessuno di avvicinarsi al centravanti che ha voluto e plasmato per la sua squadra. I Friedkin infatti, scrive il Corriere dello Sport, hanno blindato l’attaccante e promesso al loro allenatore che il giocatore non partirà in questa sessione di mercato.

Salvo offerte impensabili in questa sessione di mercato, Abraham rimarrà a Trigoria fino al 2023 quando poi il Chelsea, se lo riterrà opportuno, potrà esercitare il proprio diritto al riacquisto per 80 milioni.

Il giocatore ha giurato amore e fedeltà alla Roma in tutte le sue interviste, ma c’è anche anche un motivo più prosaico che scoraggia ogni trattativa: il procuratore di Abraham, Neil Fewings, ha stipulato un accordo con la Roma che gli produce tanto più guadagno, quante sono le sessioni di mercato nelle quali Tammy non cambia squadra.

In pratica Fewings ha incassato i primi 400.000 euro di provvigione dopo la finestra di gennaio e altrettanti ne avrà a settembre. E così via. E’ la ragione per la quale a bilancio, come da pubblicazioni della Roma, l’acquisto di Abraham riporta il numero “zero” alla voce commissioni.

Fonte: Corriere dello Sport