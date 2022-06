Zaniolo-Roma, prove di addio. Il club lo offre in Premier e fissa il prezzo: 62,5 milioni

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere più lontano dalla Roma ogni giorno che passa. Il giocatore non ha giurato di certo amore eterno ai giallorossi nell’intervista appena apparsa su SportWeek, ma anzi ha ammiccato in direzione di Milan e Juventus.

Parole che non sono piaciute troppo dalle parti di Trigoria. E ora nella Roma si pensa davvero a un addio a Zaniolo, ma sempre e solo alle cifre che hanno in mente nel quartier generale giallorosso. Il prezzo resta sempre altissimo, sopra i 60 milioni. Una somma che in pochi possono permettersi. In Italia forse nessuno.

Ecco perchè, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), alcuni intermediari hanno ricevuto mandato dalla Roma di trovare un club in Premier che possa assicurare la cifra chiesta dai giallorossi per il suo gioiello: prezzo fissato a 62,5 milioni di euro.

Il Tottenham di Conte è una delle squadre che potrebbe pensarci, ma a gennaio ha già investito forte su Kulusevski, giocatore che appare un doppione di Zaniolo. L’altra squadra inglese che sembra interessata al 22 giallorosso è il Newcastle, che di sicuro non avrebbe problemi a pagare la somma richiesta.

Il problema semmai sarebbe la volontà del giocatore e del suo entourage, che preferirebbe di gran lunga restare in Italia per rilanciarsi. Per questo motivo anche il sondaggio dell’Hoffeheim arrivato dalla Germania sembra destinato a restare tale.

