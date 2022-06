Roma, tre colpi in arrivo

AS ROMA NEWS – Dopo essersi assicurati Svilar e Matic, entrambi a parametro zero, ora per la Roma è tempo di concludere altri acquisti. Stavolta però investendo anche cifre importanti per accontentare Mourinho prima dell’inizio del ritiro estivo.

A destra è in chiusura l’affare Celik: la Roma incontrerà a breve i dirigenti del Lille per trovare un accordo definitivo. Le sensazioni sono positive, e lo stesso Tiago Pinto è ottimista sul fatto che l’accordo possa chiudersi intorno ai 7 milioni di euro. Un prezzo oculato per un giocatore che rappresenterà una valida alternativa a Karsdorp, spremuto fino all’osso lo scorso anno da Mou per mancanza di valide alternative.

La parte finale del mese di giugno sarà dedicata interamente o quasi al centrocampo, sia in entrata che in uscita. L’affare Frattesi è ben avviato, la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti per provare a chiudere l’accordo. Anche in questo caso si respira l’aria della fumata bianca, con soddisfazione di tutti, a cominciare dal giocatore che ha spinto fin dall’inizio per tornare a Trigoria.

Ma in mediana la rivoluzione non finirà con l’arrivo di Frattesi: in uscita ci sono Diawara, che aspetta offerte dalla Spagna, e Veretout, diretto verso la Francia. Prima del 4 luglio, giorno in cui la squadra dovrebbe ritrovarsi a Trigoria, Mourinho gradirebbe avere anche il grande colpo a centrocampo in grado di cambiare volto e marcia alla mediana.

Il nome che sta diventando molto caldo è quello di Douglas Luiz, 24 anni, in uscita dall’Aston Villa dopo l’arrivo di Kamara. Il brasiliano piace da sempre a Tiago Pinto e ha i favori anche di Mourinho. Il contratto in scadenza nel 2023 permetterà alla Roma di risparmiare qualcosa sul prezzo del cartellino.

Il sogno resta Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid, ma in questo caso i costi del cartellino del giocatore sarebbero quasi raddoppiati: servirebbe un investimento da oltre 40 milioni per assicurarsi l’argentino. Molto dipenderà da che tipo di rinforzo ha in mente Mou per la mediana, se un giocatore di gamba e sostanza, o un centrocampista di qualità che possa all’occorrenza anche fare il trequartista.

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo