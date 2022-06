Volpato-gol, l’Italia U19 batte la Romania 2 a 1

AS ROMA NOTIZIE – Buona la prima per l’Italia Under 19 di Carmine Nunziata.

Nella partita d’esordio degli Europei di categoria in Slovacchia gli azzurrini si sono imposti sulla Romania. A Dunajska Streda termina 2-1, con tutte le reti maturate nella ripresa.

Vantaggio dell’Italia con un gran gol di Baldanzi (47′), pari di Andronache (53′) e gol vittoria del romanista Cristan Volpato (68′).

L’Italia guida il proprio gruppo con 3 punti a pari merito con Francia, vincente nella sfida d’esordio contro la Slovacchia per 0-5 e prossima avversaria degli azzurrini.