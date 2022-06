Il mercato in uscita: su Perez piomba il Leverkusen. Lecce su Calafiori, Villar spera nel Getafe

NOTIZIE AS ROMA – Il mercato in uscita occupa un ruolo fondamentale nelle relative operazioni in entrata, con Tiago Pinto intenzionato a sfoltire la rosa di quei 4-5 giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho.

Tra questi c’è sicuramente Diawara, che ha aperto alla cessione, ma che al momento non sembra avere grosse richieste. Il giocatore spera in un ritorno di fiamma del Valencia, e gradirebbe finire in Liga. Al momento tutto sembra fermo.

Ha più mercato Veretout, destinato a tornare in Francia: discorsi aperti col Marsiglia, ma occhio anche al Lione o al Lille, sempre se Fonseca diventerà il suo nuovo tecnico.

Prossimo ai saluti anche Darboe: presto ci sarà infatti un incontro tra il general manager della Roma e l’entourage del gambiano. Tema della riunione sarà il futuro del 21enne. Le parti cercheranno di delineare il futuro del centrocampista, che piace sia in Serie A che all’estero. Fuori dall’Italia, Darboe ha estimatori in Belgio (Anderlecht) ed in Francia, con diverse società interessate.

Sembra avere molto più mercato lo spagnolo Carles Perez: oltre ai sondaggi di Valencia e Villarreal, l’attaccante ora è finito nei radar del Bayer Leverkusen, club che ha spesso comprato da Trigoria con soddisfazione reciproca.

Restano poi da piazzare diversi giocatori destinati a rientrare a Trigoria: Calafiori piace al Lecce, ma c’è il nodo ingaggio da superare (il terzino guadagna quasi un milione di euro). Kluivert ha proposte da Monaco e il solito Marsiglia, mentre per Villar si spera in una proposta del Getafe.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero