Calciomercato Roma, da domani Dybala può svincolarsi a 13 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Da domani 1 gennaio tornerà operativa la clausola che potrebbe portare Paulo Dybala a svincolarsi dalla Roma per 13 milioni di euro (e non 20).

Una cifra molto bassa considerando il livello del giocatore, ma ci sono due punti da considerare sul tema. Anzitutto servirà il consenso del giocatore, che ora vuole fermamente restare a Roma, in più la clausola vale per le squadre estere, mentre per i club italiani può essere annullata dal club giallorosso con il pagamento di bonus al ragazzo, quantificabile in alcuni milioni di euro.

Ora come ora l’argentino è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi di squadra. Dall’Arabia Saudita sono tornati alla carica, in particolare l’Al Nassr, ma la Joya ha declinato le offerte.

Molto dipenderà dal futuro di Mourinho, dalle ambizioni giallorosse e dal contratto dell’argentino, non ancora rinnovato. Paulo si aspettava un segnale che ancora non è arrivato.

Fonte: Gazzetta.it