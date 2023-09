Calciomercato Roma, dal Brasile: obiettivo Lucas Piton per la sinistra, possibile offerta a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Marcos Leonardo. La Roma guarda al Brasile anche per un altro talento, stavolta nel ruolo di terzino sinistro.

Stando a quanto rivela il portale sudamericano “Bolavip.com”, il club giallorosso ha messo gli occhi su Lucas Piton, esterno mancino classe 2000 che in questa stagione è diventato una pedina chiave del Vasco da Gama.

L’obiettivo della Roma è quello di anticipare la concorrenza e presentare un’offerta da circa 8 milioni nella prossima sessione di gennaio.

Fonte: bolavip.com