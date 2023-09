Col Torino torna la Lu-Pa. Kristensen si riprende la fascia, un dubbio a centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani sera sul campo del Torino di Juric, contro il quale Mou non ha mai perso, la Roma tornerà a sfoggiare le armi migliori del suo attacco.

La coppia Dybala-Lukaku, ormai noto anche come la Lu-Pa, tornerà a suonare la carica e a trascinare la squadra verso i tre punti, diventati necessari dopo l’avvio stentato delle prime giornate di campionato.

Tra i pali si rivedrà Rui Patricio, mentre le corsie esterne torneranno in mano a Kristensen e Spinazzola. In difesa scontato l’impiego del terzetto formato da Mancini, Llorente e Ndicka, con Smalling che spera di farcela ad andare in panchina.

A centrocampo certi di una maglia Cristante e Paredes, l’ultima dovrebbe andare a Aouar, che però non è apparso al meglio contro lo Sheriff. Bove scalpita e potrebbe essere la sorpresa. In panchina si rivedrà capitan Pellegrini, pronto a subentrare nella ripresa così come Belotti e soprattutto Sardar Azmoun: l’iraniano si sta allenando molto bene e spera di avere presto la sua occasione. Per il grande ex Belotti sono previsti una buona dose di fischi.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / La Repubblica