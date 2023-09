Mourinho di nuovo in ansia: c’è una Roma a rischio

AS ROMA NEWS – Dall’euforia per la panchina lunga alla paura di perdere di nuovo quei giocatori che potrebbero cambiare le sorti della squadra. Josè Mourinho affronta la trasferta di Torino con la preoccupazione di dover rinunciare di nuovo a mezzo centrocampo.

Renato Sanches, il calciatore che doveva cambiare volto alla squadra con i suoi strappi, è di nuovo ai box: oggi il portoghese effettuerà gli esami strumentali per capire quanto tempo dovrà stare fermo, ma sembra scontata la sua assenza per le prossime due trasferte consecutive che la Roma giocherà in campionato.

Anche Pellegrini è da valutare: il capitano continua ad avere grossi problemi fisici che ne stanno limitando terribilmente la carriera. Due anni fa Mou disse di volerne tre di giocatori come lui, e il sette giallorosso sfornò una stagione superlativa a suon di gol e assist. Ma la sua ascesa sembra essersi fermata lì. Oggi Lorenzo effettuerà il provino decisivo, una convocazione è probabile, ma non avrà di sicuro i novanta minuti nelle gambe.

Chi dovrebbe essere sicuramente a disposizione del tecnico per la partita di domani è Houssem Aouar, ma anche l’algerino, dopo un precampionato assai promettente, è stato fermato da un infortunio muscolare che ne ha condizionato le ultime apparizioni.

La mediana al momento si regge su poche certezze: Cristante è sempre più leader, anche e soprattutto nel nuovo ruolo di intermedio che sembra calzargli a pennello, e Paredes sta guadagnando la forma migliore in cabina di regia. Resta il giovane Bove, che si sta confermando un buon rincalzo da non sottovalutare.

E poi c’è la situazione legata a Dybala, costretto a scendere in campo anche a Tiraspol per raddrizzare una partita che si era messa male dopo il gol di Tovar. Paulo è il calciatore che fa da raccordo tra centrocampo e attacco, che con le sue giocate illumina la squadra. Mou deve tenerlo in una teca per conservarlo integro il più possibile. Domani la Joya giocherà titolare, ma è probabile che non possa farlo per tutta la partita. L’argentino va centellinato: giovedì la Roma andrà a Genova, e anche allora la carta Dybala dovrà essere calata al momento giusto.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport