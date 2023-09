Zaniolo: “Ho amato la Roma, voglio il meglio per i suoi tifosi. L’ultimo periodo è stato difficile. Mou? Una grande persona”

NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un’intervista esclusiva rilasciata al Daily Mail nella quale ha ripercorso le tappe della sua carriera in giallorosso: dalla finale di Tirana all’ultimo (difficile) periodo prima dell’addio.

Sulla finale di Conference League: “È stato un giorno fantastico, unico. Segnare l’unico gol è stata un’emozione incredibile. È stato il primo trofeo che ho vinto nella mia carriera e lo porterò sempre nel cuore. Sarà sempre un ricordo meraviglioso”.

Sulle possibilità di vincere la Conference con l’Aston Villa: “Non sarà facile, perché ci sono molte squadre molto buone e organizzate ed è sempre difficile giocare fuori casa, ma noi siamo una squadra molto valida e vogliamo vincere questo importante trofeo. Se faremo quello che sappiamo fare in questa stagione, potremo rendere felici i nostri tifosi”.

Sull’ultimo periodo a Roma: “Ci saranno sempre momenti difficili nella vita ed è importante rimanere uniti a chi ci sta vicino e darsi forza a vicenda. Ma preferisco tenere per me le questioni familiari e non parlare del mio stato d’animo in questo periodo”.

Su Roma e la Roma. “Ho ricordi bellissimi di Roma e della Roma, fin dal primo giorno in cui ci sono stato, ma le cose nella vita hanno un inizio e una fine. Purtroppo quella fine è avvenuta a gennaio, ma non voglio altro che il meglio per i tifosi della Roma e ho amato i colori giallorossi.

Ora sono al Villa, sono felice qui, sono tornato in Nazionale e ho riscoperto la gioia di giocare a livello internazionale. Tornare al passato per me non è positivo perché è finito. Mourinho è una grande persona. Lo rispetto molto e mi ha insegnato molto. Devo ringraziarlo per tutte le volte che mi ha scelto e mi ha dato fiducia. Ogni tanto ci sentiamo ancora”.

Fonte: Daily Mail