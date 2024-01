Calciomercato Roma, dal Brasile: pronta un’offerta ufficiale per il giovane William Gomes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’arrivo di Seck dalla Pro Vercelli e Zefi dall’Inter, la Roma continua a guardare al futuro e a cercare in giro per il mondo talenti da far crescere nella Primavera.

Come riportato infatti dal portale brasiliano UOL, i giallorossi avrebbero messo nel mirino William Gomes, stellina classe 2006 del San Paolo. Tra le due società ci sarebbero stati già diversi contatti e nelle prossime settimane da Trigoria potrebbe partire un’offerta ufficiale per strapparlo alla concorrenza.

Il 17enne, esterno d’attacco di piede sinistro, ha già esordito in prima squadra lo scorso anno ed è considerato uno degli astri nascenti del settore giovanile del club paulista.

Fonte: UOL